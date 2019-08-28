На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом

В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства на 8:30 по местному времени (совпадает с московским), в результате обрушения погибли два человека. Еще семь человек были госпитализированы, среди них — три ребенка. Под завалами остаются три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Само обрушение произошло в 2:50 по местному времени. В настоящий момент четырехподъездный пятиэтажный дом полностью отключен от газоснабжения, электричества и водоснабжения. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 270-1 («Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства») Уголовного кодекса Украины.

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