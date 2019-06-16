Стали известны подробности мощного взрыва в центре Киева

Мощный взрыв, которой прогремел в центре Киева ночью в воскресенье, 16 июня, произошел в трех гаражах, находившихся во дворе рядом с жилыми домами. Об этом сообщает ТСН.

Как рассказали местные жители, гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом. По словам очевидцев, сразу после взрыва во дворе ощущался сильный запах газа.

Специалисты пока не установили, какое именно вещество взорвалось, однако, по предварительным данным, это мог быть именно газ, утечка которого произошла из-за повреждения трубы.

Взрыв произошел на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская. Сообщалось, что в результате обрушилась стена одного из жилых домов, а в соседних зданиях выбило все окна. Информации о пострадавших не поступало.

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