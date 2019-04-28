Украинец подорвался на гранате у себя дома

Житель Николаевской области на Украине погиб в результате взрыва гранаты в своем доме. Об этом сообщается на странице региональной полиции в Facebook.

Отмечается, что погибший был военнослужащим. О произошедшем в полицию сообщила соседка. Она услышала громкий хлопок и вызвала правоохранителей.

Эксперт обнаружил на теле 55-летнего мужчины повреждения, характерные при срабатывании взрывного устройства. На данный момент тело жертвы отправили на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного определения причин смерти. На месте происшествия также обнаружили обломки от гранаты, предположительно, Ф-1.

На данный момент по факту произошедшего продолжается следствие.

В январе нетрезвый сотрудник СБУ устроил взрыв в многоэтажном доме в Мариуполе. 31-летний мужчина и его товарищ пытались разобрать гранату неустановленной марки на кухне. В этот момент устройство взорвалось, из-за чего двое мужчин скончались на месте от полученных ранений.

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