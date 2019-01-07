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Пьяный сотрудник СБУ попытался разобрать гранату на кухне и умер

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Взрыв в многоэтажном доме в Мариуполе устроил нетрезвый сотрудник СБУ, который пытался разобрать гранату вместе с товарищем. Об этом сообщает издание «ТСН Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, накануне инцидента в квартире праздновали и распивали алкогольные напитки шесть человек — трое мужчин и три женщины. Во время встречи 31-летний сотрудник СБУ и его товарищ пытались разобрать гранату неустановленной марки на кухне. В этот момент устройство сдетонировало, из-за чего двое мужчин скончались на месте от полученных ранений.

Остальные присутствовавшие в квартире люди не пострадали.

Взрыв в многоэтажном доме в Мариуполе прогремел около 21:00 по местному времени 5 января. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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Предыстория: В многоэтажном доме в Мариуполе произошел взрыв
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