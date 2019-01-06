В многоэтажном доме в Мариуполе произошел взрыв

В Мариуполе произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По словам правоохранителей, число жертв уточняется.

Местное издание «0629» отмечает, что в доме взорвалась граната. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже. Сообщается, что погибли два человека.

На месте происшествия работают взрывотехники, полиция, военные и врачи. Уточняются все обстоятельства случившегося.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!