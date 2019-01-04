В Магнитогорске опознали всех погибших после обрушения жилого дома

В результате частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске опознаны все 39 погибших. Об этом сообщил сообщил первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, передает ТАСС.

Из Telegram-канала губернатора Челябинской области Бориса Дубровского стало известно, что 7 и 8 подъезды дома не подлежат восстановлению и будут демонтированы. В администрации города сообщили, что жители четырех подъездов получат горячую воду 9 декабря. Электроэнергия в доме включается по очереди, газоснабжения нет.

В пятницу, 4 января, пройдут первые похороны погибших. По словам губернатора, 4 января будут похоронены шесть человек, 5 января — девять, 7 января — один.

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Тело последнего погибшего было обнаружено днем в четверг, 3 января. После этого в МЧС объявили о завершении спасательной операции на месте трагедии. Спасатели гарантировали, что больше под завалами людей нет.

Подъезда жилого дома обрушился рано утром 31 декабря на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Версию теракта в Следственном комитете и ФСБ отвергли.

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