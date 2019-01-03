В МЧС объявили о завершении спасательной операции в Магнитогорске

Спасателям удалось найти всех жертв частичного обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, произошедшего в результате взрыва. Об этом в четверг, 3 января, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, передает РИА Новости.

«Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию», — заявил представитель ведомства, добавив, что тела 38 погибших опознаны.

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Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело 39-го погибшего. Кроме того, стало известно, что оба подъезда, пострадавших из-за взрыва, будут снесены, так как не подлежат восстановлению.

Обрушение подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Версию теракта в Следственном комитете и ФСБ отвергли.

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