Кубанец попытался сделать селфи с гранатой и умер

В городе Лабинск (Краснодарский край) 26-летний мужчина погиб при взрыве гранаты в собственном автомобиле. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает региональный портал kp.ru.

«По одной из (...) версий, мужчина сидел в своей машине и делал фотографии с боевой гранатой. Для пущего эффекта он вытащил из снаряда чеку. Снимками мужчина делился со своими знакомым в социальных сетях и мессенджерах. В какой-то момент граната разорвалась прямо [у него] в руках», — говорится в сообщении.

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В результате молодой человек получил множество несовместимых с жизнью травм и практически мгновенно скончался на месте происшествия. По словам старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Натальи Смяцкой, по факту произошедшего назначена доследственная проверка.

1 мая стало известно, что британский турист погиб в Германии при попытке сделать селфи на разделительной полосе автострады А24. По данным СМИ, трое британцев решили перебежать трассу, но остановились посередине ради селфи. В итоге одного из них сбил автомобиль Audi A6, которым управлял 73-летний житель ближайшего городка.