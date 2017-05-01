Шотландец погиб при попытке сделать селфи на автостраде в Германии

Британский турист погиб в Германии при попытке сделать селфи на разделительной полосе автострады А24. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел 30 апреля в округе Гудов к востоку от Гамбурга.

Трое британцев решили перебежать трассу, но остановились посередине ради селфи. В итоге одного из них сбил автомобиль Audi A6, которым управлял 73-летний житель ближайшего городка.

Официально имя погибшего не называется, по данным британских СМИ, это 22-летний Дин Стил (Dean Steele) из города Уддингстон (графство Ланаркшир, Шотландия). Сообщается, что он умер мгновенно.

Двое его друзей не пострадали. По сообщениям полиции, они в шоковом состоянии были доставлены в больницу.

Представитель полиции ФРГ Штефан Мюхтц (Stefan Muhtz) заявил, что «британцы были явно пьяны, поэтому их не смогли допросить на месте».

28 марта сообщалось, что две мексиканские девушки погибли, попытавшись сделать селфи на фоне приземляющегося самолета на взлетно-посадочной полосе аэродрома города Чинипас.