Китаец упал с обрыва во время попытки сделать селфи

Китаец, позировавший на скале для фото, сорвался с обрыва. 29-секундное видео, на котором запечатлен инцидент, опубликовала на своем YouTube-канале «Жэньминь жибао».

На первых кадрах видно, как мужчина в желтых брюках и зеленой рубашке старается встать на руки на вершине скалы. После этого он позирует на камеру, а затем пытается повиснуть на утесе, ухватившись за него. Не удержавшись, он падает с обрыва под испуганные крики свидетелей.

Как сообщает китайское издание Chongqing Evening News, житель КНР с фамилией Ду (Du) рассказал в интервью, что в этот день он отправился с друзьями на гору Цзитонг в округе Ченгмай на востоке страны. Он попросил одного из спутников сделать фото, на которой он был бы запечатлен в опасной позе. Ду объяснил, что потерял равновесие, поэтому соскользнул на несколько десятков метров в обрыв. К счастью, он отделался только порезами и синяками.

По данным газеты, в китайском микроблоге, на странице которого появилось это видео, оно получило вирусную популярность, а сотни пользователей уже несколько дней обсуждают инцидент в комментариях. «Эту фотографию будут использовать на его похоронах?» — спросил один из них. Другие отметили, что его рискованный поступок «того не стоит».