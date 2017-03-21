Из жизни
 

Китаец упал с обрыва во время попытки сделать селфи

Перейти в «Мою Ленту»

Китаец, позировавший на скале для фото, сорвался с обрыва. 29-секундное видео, на котором запечатлен инцидент, опубликовала на своем YouTube-канале «Жэньминь жибао».

На первых кадрах видно, как мужчина в желтых брюках и зеленой рубашке старается встать на руки на вершине скалы. После этого он позирует на камеру, а затем пытается повиснуть на утесе, ухватившись за него. Не удержавшись, он падает с обрыва под испуганные крики свидетелей.

Как сообщает китайское издание Chongqing Evening News, житель КНР с фамилией Ду (Du) рассказал в интервью, что в этот день он отправился с друзьями на гору Цзитонг в округе Ченгмай на востоке страны. Он попросил одного из спутников сделать фото, на которой он был бы запечатлен в опасной позе. Ду объяснил, что потерял равновесие, поэтому соскользнул на несколько десятков метров в обрыв. К счастью, он отделался только порезами и синяками.

По данным газеты, в китайском микроблоге, на странице которого появилось это видео, оно получило вирусную популярность, а сотни пользователей уже несколько дней обсуждают инцидент в комментариях. «Эту фотографию будут использовать на его похоронах?» — спросил один из них. Другие отметили, что его рискованный поступок «того не стоит».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
夜读｜男子耍帅拍照坠崖，当事人回应；邵子面小朋友火了
Японская компания предложила аренду фальшивых друзей для совместных селфи
В сети поспорили о призраке на селфи маленькой девочки
Китаец подарил девушке букет из денег
Последние новости
Рамзан Кадыров собрался в Сирию
Воевавший на стороне сирийских исламистов боевик задержан в Ингушетии
На Украине испытали новые ракеты
WWF назвал пять рискующих исчезнуть древнейших лесов России
Из-за конверта с белым порошком в Польше госпитализировали 11 человек
Эксперт назвал данные Росстата о неформальной занятости преувеличенными
В «Роснано» открестились от провалившегося «русского iPad» Чубайса
Другие материалы рубрики
Из жизни
 — 
00:06 Сегодня

Новая американская мечта

Что такое Fuck You Money, или Как уйти на пенсию в 35 лет
12:48 15 марта 2017

Японская компания предложила аренду фальшивых друзей для совместных селфи

13:18 Сегодня

В Таиланде умерла проглотившая пять килограммов монет черепаха Копилка

17:07 15 марта 2017

Швейцарец купил автомобильный номер за 158 тысяч долларов

Из жизни
 — 
00:02 20 марта 2017

«Как же мне повезло»

История уроженца Томска, переехавшего в Калифорнию, но вернувшегося в Россию
12:15 Сегодня

Джордж Клуни поздравил с днем рождения 87-летнюю обитательницу дома престарелых

11:17 Сегодня

Игру трехлетней американки с королевскими питонами сняли на видео

07:34 Сегодня

Работающие в бикини американские бариста прославили кофейню в сети

Из жизни
 — 
00:06 19 марта 2017

Кем родился — не пригодился

Пары-трансгендеры, которые прославились в сети и хотят детей
00:05 Сегодня

Австралийскую модель обвинили в преувеличении размеров полной подруги

22:18 14 февраля 2017

Модель-трансгендер впервые снялась для обложки Vogue

19:58 20 марта 2017

Поклонница фитнеса рассказала о пользе спорта в 70-летнем возрасте

Россия
«Учитель стал его гнобить»
Почему родители начали забирать детей из государственных школ
Ярослав КалашникКогда больно просто жить
Сегодня Ярославу Калашнику еще можно помочь, завтра будет поздно
Власти Архангельска объяснили паркет на дорогах
Милонов отказался бояться главу Великой Ложи России
«Я все могу делать ногами»
Она родилась без обеих рук и стала чемпионкой мира в спортивном единоборстве
Путин заявил о возможностях увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет
Закаева обязали выплатить 37 миллионов рублей бывшим заложникам «Норд-Оста»
Все материалы
Мир
Парное выступление
Министры России и Японии обсудили безопасность в формате «два плюс два»
Андрей Баклицикий «Даже Трамп должен понимать, что ядерная война — это серьезно»
Андрей Баклицкий о ядерном разоружении и американском ударе по КНДР
Lebanese members of the Syrian Social Nationalist Party, a pro-Syrian leftist Lebanese party, carry their party's flag during the funeral procession of Najib Mohammed Shams el-Din and Ali Mohammed Shams el-Din, in the port city of Tyre, southern Lebanon, Saturday, Aug. 19, 2006. Najib and Ali, two members of the Syrian Social Nationalist Party, were killed when an Israeli airstrike attack hit a building, where they were taking refuge, in Tyre mid July, a few days after the beginning of the Israeli offensive on Lebanon. Свастика над Дамаском
Чего хотят сирийские национал-социалисты
Из-за конверта с белым порошком в Польше госпитализировали 11 человек
В сети появилось видео боестолкновений в Дамаске
A girl is surrounded by samurai warrior helmets made of paper during an event celebrating the upcoming Children's Day at Sensoji temple in Tokyo April 20, 2007. Samurai warrior armours are traditional symbols of celebrations on Children's Day, which will take place on May 5. Детский сад какой-то
Доверие к правительству Японии торпедировали патриотические речевки для дошколят
Белая Дева — Госпожа Ночи
В Мексике и на юге США поклоняются богине смерти
Все материалы
Бывший СССР
Блокадный статус
Почему Порошенко разорвал экономические связи с Донбассом
Хоп, мусорок!
Почему бытовые отходы из Львова продолжают «ароматные» гастроли по Украине
Торговля украинцами
Как гастарбайтеров заманивают в Литву, а потом «кидают»
Ополченцы узнали о прибытии в Донбасс снайперш из подразделения «Ведьмы»
В Вильнюсе назвали слова Лукашенко о подготовке боевиков измышлениями
Венгры Закарпатья выступили против украинизации телевидения
В Таллине санкции против России назвали катастрофой для сельского хозяйства
Все материалы
Финансы
Дэвид Рокфеллер Великий и ужасный
Умер Дэвид Рокфеллер — человек, пытавшийся объединить мир
Греф заявил о поиске быстрого выхода с Украины
В Совфеде предложили заморозить курс рубля
В МВД прокомментировали сообщения о выводе капитала через британские банки
Орешкин назвал причины низкой производительности труда
Прогноз роста экономики Украины ухудшили из-за блокады Донбасса
«У нас и зарплаты низкие, и работаем мы плохо»
Кто тормозит экономическое развитие России
Все материалы
Бизнес
«Мы могли бы выдавать "дальневосточный гектар" за один час»
Вице-премьер Юрий Трутнев о неучтенной земле и работе с иностранными инвесторами
Соловьиные стартапы
Какие инновации нашли эксперты фонда «Сколково» в Курске
Показать и почувствовать
Зачем современные художники говорят о боли
Россельхознадзор взял под усиленный контроль поставки бразильской говядины
ФАС уличила страховщиков в нарушениях антимонопольного законодательства
«Роснефть» увеличит поставки СПГ в Египет
Российский рынок рекламы в 2016 году показал рекордный рост
Все материалы
Силовые структуры
«Резня была бы хлеще, чем в Донбассе»
Монолог командира самообороны Севастополя о Крымской весне
Истребитель Су-30МКМ королевских ВВС МалайзииБросившие вызов
Что значит Малайзия для российской авиации
Стращай, оружие
Тренды и курьезы выставки IWA-2017 в Нюрнберге
Военная полиция попросила дать ей полномочия на оперативно-разыскные действия
В условиях содержания топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО нашли нарушения
Появилась видеозапись езды тихоокеанских морпехов на собачьих упряжках
Мантуров допустил передачу авиапромышленности в состав «Ростеха»
Все материалы
Наука и техника
«Фортов нас предал»
Зачем обезглавили Российскую академию наук
Солдаты и орудия у здания Моссовета, 1917 год«На фронте развал, в стране хаос и анархия»
Как Москва в октябре 1917 года сопротивлялась новой власти
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. КоролеваОсиное гнездо
Как в Самаре гонят прочь всемирно известных ученых и Нобелевского лауреата
Samsung представила «убийцу» Siri
В «Роснано» открестились от провалившегося «русского iPad» Чубайса
Apple выпустила красный iPhone
Абелевскую премию вручат за математическую теорию вейвлетов
Все материалы
Спорт
Гимн а капелла, нападение белки и пьяные русские
Самые яркие эпизоды завершившегося биатлонного сезона
Причиной отъезда из России информатора ARD Дмитриева назвали нежелание служить
Дзюба выступил за привлечение иностранных судей к работе на матчах РФПЛ
Мутко побоялся критики российских стадионов в Instagram Роналду
У хоккеиста «Локомотива» угнали внедорожник Mercedes
Чемпион мира Швайнштайгер перешел из МЮ в «Чикаго Файр»
Фуркад сообщил о скором завершении карьеры
Все материалы
Культура
«Мычать от удовольствия»
27 лучших переводных книг сезона
Владислав Кулаков: Назад в будущее
Как искусство возникало на руинах культуры
Что он себе позволяет
Как Спайк Ли стал одним из лучших режиссеров мира, а мир этого не заметил
Умер автор детективов об инспекторе Морсе
СБУ запретит въезд участнице «Евровидения» от Армении в случае посещения Крыма
Гей-сцена в «Красавице и чудовище» останется нетронутой для проката в Малайзии
Пользователи сети угадали пароль от аккаунта с новыми песнями Gorillaz
Все материалы
Интернет и СМИ
Стыдно, но очевидно
Как доказать, что Трампа привели к власти иллюминаты и любители порно
Джихадисты поблагодарили Павла Дурова за Telegram и принятие ислама
Создано приложение для программирования мозга на похудение
Напалмом жег сердца людей
Ужасы вьетнамской войны в снимках одного из самых влиятельных фотографов XX века
Краев не видишь!
Как фотографы отправляются в дикую глушь за уникальными кадрами
Возбуждено дело о мошенничестве в бывшей «дочке» РБК
Британские СМИ выдали кулачные бои в Масленицу за тренировки российских фанатов
Все материалы
Ценности
«Тяжелый люкс — это когда бриллианты в ушах висят до земли»
Иван Ургант делится тайными знаниями о роскоши, любви и носках Познера
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
Голландцы создали концепт суперъяхты для китайского миллиардера с двумя детьми
Любимая компания Елизаветы II создала аромат-унисекс
Марка Sorry, I'm Not посвятила одежду «Призраку в доспехах»
Риккардо Тиши переосмыслил дизайн кроссовок Air Max 97
Татуированный повар разделся для рекламы одежды
Все материалы
Путешествия
«Мы ждем роста турпотока из России в этом году»
Директор Министерства туризма Израиля о «все включено» и скидках для россиян
«Игристое к сахалинским устрицам лучше взять с собой»
Эксперт — о ключевых особенностях нового туристического сезона
Определена страна Европы с самыми дешевыми свиданиями
СМИ узнали о планах Британии вслед за США запретить электронику в ручной клади
Минздрав заявил о драматическом падении потока медицинских туристов из России
На Украине китайцам предложили индивидуальные вертолетные туры в Чернобыль
Горбатый кит отсалютовал группе туристов
Все материалы
Из жизни
Новая американская мечта
Что такое Fuck You Money, или Как уйти на пенсию в 35 лет
«Как же мне повезло»
История уроженца Томска, переехавшего в Калифорнию, но вернувшегося в Россию
Кем родился — не пригодился
Пары-трансгендеры, которые прославились в сети и хотят детей
В Таиланде умерла проглотившая пять килограммов монет черепаха Копилка
Джордж Клуни поздравил с днем рождения 87-летнюю обитательницу дома престарелых
Игру трехлетней американки с королевскими питонами сняли на видео
Работающие в бикини американские бариста прославили кофейню в сети
Все материалы
Гонка за американской полицией на суперкарах
Как протестировать спортивные шины Michelin в США под полицейским конвоем
Волки в болотных сапогах
Как выглядели «горячие» внедорожники 20 лет назад
Шапку надень!
Черепашки-ниндзя, Майкл Джексон и бриллианты — самые необычные раскраски шлемов
Koenig — великий и ужасный
Самые яркие творения эксцентричного тюнера
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
Пьяные рабочие принесли BMW убыток в миллион евро
Porsche зарабатывает с продажи каждой машины 16 тысяч евро
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы