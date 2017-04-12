Культура
 

Фотограф календаря Pirelli-2017 назвал селфи «самой большой тупостью на свете»

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Питер Линдберг
Питер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг высказался против феномена автопортретной съемки. Об этом он рассказал на пресс-конференции журналистам в Мюнхене, пишет издание Monopol.

«Я считаю, что селфи — самая большая тупость на свете», — отметил Линдберг. Он подчеркнул, что люди, которые любят фотографироваться, к примеру, со знаменитостями, страдают от чувства собственной неполноценности.

Фотограф также раскритиковал то, как представлены женщины в глянцевых журналах. По его словам, обработка снимков в фотошопе — крайне негативное явление. «Так можно свести человека к нулю», — сказал он.

«У кого хватает смелости быть таким, какой он есть, тот по-настоящему красив», — добавил фотограф.

Питер Линдберг был выбран главным фотографом для культового календаря Pirelli в 2017 году. На своих черно-белых портретах он запечатлел таких актрис, как Хелен Миррен, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Кейт Уинслет, Джулианна Мур, Руни Мара, Джессика Честейн, Шарлотта Рэмплинг, Ума Турман и Леа Сейду — все они были сняты без макияжа, а фото представлены без ретуши.

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