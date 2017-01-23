В Британии откроется выставка с «селфи» Ван Гога и Обамы

В Великобритании откроется экспозиция «От селфи к самовыражению» с автопортретами известных людей, среди которых бывший президент США Барак Обама и нидерландский художник Винсент Ван Гог. Выставка будет посвящена роли изображения себя в искусстве, сообщает The Guardian в понедельник, 23 января.

По словам организатора Найджела Херста, «на выставке будет представлен полный анализ истории и творческого потенциала селфи». Она откроется в марте 2017 года в лондонской галерее «Саатчи».

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Экспозиция включает в себя автопортреты художников Рембрандта и Диего Веласкеса. Наравне с ними посетителям покажут работы современных фотографов Трэйси Эмин, Кутлуга Атамана и Джуно Калипсо, а также снимок с Бенедиктом Камбербэтчем, на котором британский актер выскакивает из-за спин других знаменитостей на церемонии вручения кинопремии «Оскар» 2014 года.

Селфи (selfie) — фотоснимок самого себя. Составители Оксфордского словаря в ноябре 2013-го признали «селфи» словом года, объяснив свой выбор тем, что по сравнению с 2012 годом его употребление выросло на 17 тысяч процентов.