В Риме арестовали повалившую древние канделябры Пантеона женщину

Полиция Рима арестовала 39-летнюю женщину, повредившую два древних трехметровых канделябра в Пантеоне. Об этом сообщает The Local в понедельник, 27 марта.

Мотивы злоумышленницы пока неизвестны. По информации портала, женщина зашла в храм и повалила деревянные торшеры XVIII века. У одного из них полностью отвалился рожок — ответвление для свечи, — второй был также серьезно поврежден. После этого охранники задержали посетительницу и вызвали полицию.

В феврале посетитель музея Хиршхорн и сада скульптур в Вашингтоне, округ Колумбия, разрушил скульптуру работы японской художницы Яей Кусамы при попытке сделать селфи. В ноябре 2016-го другой мужчина уронил и разбил изваяние начала XVIII века в Национальном музее старинного искусства в Лиссабоне в попытке сфотографироваться.

Пантеон («Храм всех богов») — памятник архитектуры Древнего Рима, построенный в 126 году нашей эры.