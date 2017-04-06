Любовь к бикини-селфи спасла британке жизнь

Британка из города Вулверхэмптон, любившая делать селфи в купальнике, спасла себе жизнь, заметив подозрительную родинку на животе. Об этом пишет Msn.com.

Регулярно фотографировавшаяся в бикини Клоэ Джордан (Cloe Jordan) обратила внимание, что родинка стала выглядеть на снимках по-другому, изменившись в размерах и по форме. Пятно доставляло 21-летней девушке эстетический дискомфорт, что побудило ее посетить дерматолога. Обследовав пациентку, врач объявил, что родинка переродилась в злокачественную и нуждается в срочном удалении.

Дальнейшие исследования показали, что у Джордан меланома (самый агрессивный тип рака кожи), причем метастазы успели распространиться в окружающие родинку ткани.

«Я не знала, что родинка, которая была у меня всю жизнь, стала злокачественной. Я любила загорать на каникулах, а еще одно время ходила в солярий один-два раза в месяц», — призналась англичанка.

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Клоэ сделали операцию с иссечением родинки и ближайших тканей, в дальнейшем ее ожидает медикаментозное лечение.

«Я никогда не думала, что со мной случится что-то настолько серьезное в моем возрасте. Хорошо, что я делала бикини-селфи, это точно спасло мне жизнь», — поделилась девушка.

Джордан пояснила, что поделилась своей историей с прессой, чтобы больше людей узнали об опасности загара и важности своевременного обращения к дерматологу в случае любых подозрений.