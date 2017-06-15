При попытке сделать селфи с эскалатора в столичном метро упали семеро китайцев

В московском метро с эскалатора упали семеро туристов из Китая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» в четверг, 15 июня, рассказал пресс-секретарь УВД на столичной подземке Алексей Мышляев.

«Женщине из этой группы стало плохо и она упала в обморок, по инерции задев остальных», — отметил он.

Инцидент произошел на станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии днем в четверг. Стражи порядка сопроводили пострадавших в комнату полиции, куда вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи диагностировали у двоих китайцев черепно-мозговые травмы.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, туристы пытались сделать селфи.

Ранее в январе на станции «Белорусская» с эскалатора упал обслуживавший его сотрудник метрополитена. У него диагностировали ушиб мягких тканей теменной области головы. В НИИ Склифосовского мужчина отказался от госпитализации.