В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева

Шевченковское управление полиции Киева начало уголовное производство после взрыва, который произошел в центре города ночью в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Как отмечается, производство начато по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов. «В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва», — уточнили там.

Взрыв произошел на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская в центре Киева. Сообщалось, что в результате обрушилась стена одного из жилых домов, а в соседних зданиях выбило все окна. Информации о пострадавших не поступало.

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