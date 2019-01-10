Украина оставила Россию без соболезнований по поводу взрыва в Магнитогорске

Власти Украины не стали направлять официальные соболезнования России в связи событиями в Магнитогорске, где после взрыва газа обрушился жилой дом. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос агентства «Украинские новости».

«В связи с Вашим запросом от 3 января 2019 года информируем, что официальные соболезнования руководству Российской Федерации в связи с трагедией в городе Магнитогорск от имени государственного руководства Украины не направлялись», — сказано в документе, на котором стоит подпись директора департамента противодействия угрозам со стороны России (создан в структуре украинского МИД в феврале 2016 года) Андрея Плахотнюка.

Согласно предоставленной МИД информации, в последний раз официальные соболезнования за рубеж приносились руководством Украины 31 октября 2018 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с крушением Boeing авиакомпании Lion Air, жертвами которого стали 178 человек.

Обрушение подъезда в одном из домов Магнитогорска произошло 31 декабря. В результате инцидента погибли 39 человек. Основной версией произошедшего назван взрыв бытового газа.

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