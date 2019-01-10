Рассчитаны выплаты для пострадавших в Магнитогорске

Пострадавшие при обрушении жилого дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для приобретения нового жилья из расчета 31,725 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера правительства Виталия Мутко.

Отмечается, что выплаты получит 101 семья — 238 человек, оставшиеся без жилья. Средства передадут собственникам квартир в разрушенных подъездах, либо гражданам, имеющим документы на регистрацию права собственности, и тем, у кого есть постоянная регистрация в доме.

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По словам Мутко, соответствующие распоряжения уже подписаны.

Обрушение подъезда в одном из домов Магнитогорска произошло 31 декабря. В происшествии погибли 39 человек, 24 удалось спасти.

Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Ранее сообщалось, что правительство России выделит около 65 миллионов рублей пострадавшим и семьям погибших. Региональные выплаты составят 93 миллиона рублей.

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