Игроки НХЛ помогут пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске

Игроки «Питтсбург Пингвинс», где выступает российский нападающий Евгений Малкин, помогут пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте магнитогорского «Металлурга».

Форвард уже перечислил сумму, эквивалентную четырем миллионам рублей. Хоккеисты «Питтсбурга» также организовали отдельный сбор средств. В ближайшее время деньги будут переведены на счет для пожертвований. На сайте «Металлурга» также приведены реквизиты. Российский клуб выразил поддержку всем, кто оказывает помощь пострадавшим.

3 января Малкин провел матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» в коньках со словами поддержки в адрес жертв обрушения дома в Магнитогорске. Игроку не удалось договориться с НХЛ о траурной повязке.

31 декабря произошло обрушение подъезда в одном из домов Магнитогорска. 39 человек погибли, 24 удалось спасти. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Правительство России выделит около 65 миллионов рублей пострадавшим и семьям погибших. Региональные выплаты составят 93 миллиона рублей.

Малкин родился в Магнитогорске. Хоккеист является воспитанником «Металлурга».

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