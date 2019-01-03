НХЛ не разрешила Малкину почтить память жертв трагедии в Магнитогорске

Российскому форварду «Питтсбург Пингвинс» не удалось согласовать с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) ношение траурной повязки в память жертв трагедии в Магнитогорске. Об этом сам хоккеист сообщил изданию «Спорт-Экспресс».

В беседе с отечественным журналистом Малкин подчеркнул, что жил в Магнитогорске именно на той улице, где и случилась трагедия (проспект Карла Маркса). По словам 32-летнего форварда, он обратился к представителям НХЛ, чтобы получить возможность выйти на лед с траурной повязкой на свитере. Однако в Лиге россиянину ответили отказом. Тем не менее, Малкин договорился с менеджером «Пингвинс»: в итоге россиянин играл в коньках, на которых были нанесены слова поддержки.

Гостевой матч против «Нью-Йорк Рейнджес» команда Малкина выиграла. Счет во встрече — 7:2 в пользу «пингвинов».

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился 31 декабря. Одна из версий трагедии — взрыв бытового газа. На данный момент обнаружены тела 38 жертв.

Малкин — уроженец Магнитогорска и воспитанник местного «Металлурга». Большую часть карьеры россиянин провел в НХЛ.

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