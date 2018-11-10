Критику Малкина сравнили с санкциями против России

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал требования СМИ в США дисквалифицировать нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина за силовой прием на Ти Джее Оши. Его слова приводит Russia-Hockey.

«Могу сказать, что никакого умысла в действиях Жени не было, он, как обычно, мчался с шайбой в атаку, а оппонент просто неудачно подкатился. Да и о чем вообще здесь речь, если Малкин — один из самых умных, конструктивных и чистых игроков мирового хоккея?!», — заявил Величкин.

Вице-президент клуба раскритиковал выступивших против хоккеиста американцев. «США — большая страна, в которой много адекватных людей, но в то же время есть и странноватые личности, это факт. Мы считаем, что только такие личности требовали дисквалифицировать Малкина. Это такой же нонсенс, как, скажем, санкции против России или импичмент Трампу», — отметил он.

8 ноября «Питтсбург» встречался с «Вашингтон Кэпиталс» в рамках регулярного сезона НХЛ (1:2). На 43-й минуте Малкин был удален до конца матча за грубый удар Оши в голову.

После этого ряд американских СМИ потребовал наказания для российского форварда. В частности журналист Чак Гормли посчитал, что спортсмен заслуживает десятиматчевой дисквалификации.

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