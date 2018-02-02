Одноклубник Малкина влез в криокамеру и стал мемом

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Фил Кессел, проходящий процедуры в криогенной камере, стал героем мемов. Оригинальное видео разместил в своем Twitter его одноклубник, российский форвард Евгений Малкин.

В комментариях под записью пользователи соревновались в изобретательности. Один из них наложил на видео имперский марш из «Звездных войн», намекая на сходство Кессела с Дартом Вейдером.

Другой заметил, что Кессел похож на одного из главных героев фильма «Назад в будущее» Дока Брауна.

Кроме того, у хоккеиста обнаружились общие черты с клоуном Пеннивайзом из фильма «Оно».

Один из комментаторов предположил, что криокамера — кратчайший путь к завоеванию Кубка Стэнли.

Криогенные камеры применяются для восстановления спортсменов и являются аналогами ледяных ванн. Аппарат помогает снять боль в мышцах и суставах.

30-летний Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2016, 2017). Нападающий стал серебряным призером Олимпиады в Ванкувере вместе со сборной США.

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