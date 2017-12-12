Хоккеист Малкин призвал российских чиновников брать пример с США

Российским чиновникам нужно брать пример с США в вопросе защиты спортсменов и ветеранов. Об этом заявил российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Его слова приводит «Советский спорт».

«Дисквалифицировать всю страну? Это же какой-то бред. И это звонок для нас. Для России, для наших чиновников и государства в целом. Надо защищать и своих спортсменов, и своих ветеранов... Всю страну. В любые моменты жизни. Что мы только о спортсменах говорим? Наши дедушки и бабушки, наши солдаты — что, не достойны защиты? Надо делать, как американцы. Они за любого своего гражданина встают горой», — сказал Малкин.

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Хоккеист поддержал спортсменов в решении поехать на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан под нейтральным флагом. 11 декабря российские атлеты выступили с совместным заявлением, в котором назвали поездку на Игры мечтой.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что Россия сама отчасти виновата в том, что национальную сборную отстранили от участия в Олимпиаде. «Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», — сказал он.