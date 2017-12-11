Родченкову предъявили новые обвинения

Бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову заочно предъявлено обвинение в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Родченкову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере)», — сказал собеседник агентства.

Зюзинский суд Москвы заочно арестовал Родченкова по этому делу еще в мае, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда.

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В ноябре на бывшего руководителя лаборатории завели дело об уничтожении допинг-проб спортсменов. Родченкову грозит до 10 лет тюрьмы, по этому делу его заочно арестовали в сентябре.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором Всемирного антидопингового агентства. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов, что, по заявлению Родченкова, поддерживалось на государственном уровне. В результате проведенного расследования МОК российская сборная лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете. Команда также была отстранена от участия в ОИ-2018 в Пхенчхане. Поехать на Игры смогут только «чистые» спортсмены под нейтральным флагом.

В феврале 2011-го на Родченкова завели дело за незаконное хранение и сбыт 10,8 грамма анаболического стероида оксандролона. Обвинения сняли после госпитализации в психиатрический стационар, где ему поставили диагноз «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами».