Глава Олимпийского комитета России объяснил причину извинений перед МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков объяснил, почему принес извинения исполкому Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит «Р-Спорт».

«К сожалению, эта (Московская антидопинговая) лаборатория со всеми этими преступниками существовала не на Марсе, а в нашей стране. И, к сожалению, ее деятельность не была вовремя раскрыта. И она нанесла колоссальный ущерб прежде всего нашим спортсменам, сотням наших спортсменов, и, конечно, в целом олимпийскому движению», — заявил Жуков, посчитав, что поступил правильно.

«Двух мнений тут быть не может. Да, ОКР к этому не был причастен никоим образом. Но я извинился за это и считаю, что правильно сделал. Потому что отрицать этот нанесенный вред невозможно. Мы должны пережить этот тяжелый момент в истории нашего спорта, перевернуть страницу», — подчеркнул глава ОКР.

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5 декабря исполком МОК проводил заседание, по итогам которого отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Жуков и ОКР были дисквалифицированы. Россиянин во время заседания извинился перед МОК за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены в стране.

В 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и обвинил чемпионов и призеров Сочи-2014 в применении коктейля из допинга, который он сам создал. В результате расследования комиссий МОК Россия потеряла десять медалей Олимпиады и лишилась первого места в общекомандном зачете.