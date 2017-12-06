В сборной России расстроились из-за неудавшегося самоубийства Родченкова

Менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский выразил сожаление из-за неудавшегося самоубийства бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом сообщает TV2.

«Ни в крови, ни в моче не обнаружили никаких запрещенных веществ. Этот человек, Родченков, хотел совершить самоубийство в 2011 году — грустно, что у него этого не получилось. В итоге он жив, его имя сейчас отлично известно, хотя до Олимпиады в Сочи я о нем никогда не слышал», — сказал Чарковский. По его словам, он даже не знал, что такой человек работал в спортивной лаборатории.

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5 декабря стало известно, что Родченков страдает психическим расстройством. Согласно документам, он совершил попытку самоубийства в 2011 году в состоянии алкогольного опьянения. В НИИ имени Склифосовского ему поставили диагноз «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами».

2 декабря Родченков рассказал о попытке сделать себе харакири. Он также назвал психиатрическую больницу прекрасным местом для общего развития.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов.