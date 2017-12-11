Шипулин прокомментировал возможность поездки на Олимпиаду под нейтральным флагом

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин оценил вероятность своего участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Слова спортсмена приводит «СпортFM».

«С одной стороны, я патриот, я родился в России, всей душой люблю страну, которая меня воспитала, дала мне образование, спорт, путевку в жизнь. Но в то же время я понимаю, что патриотизм и любовь к родине заключаются не в цветах флага и так далее, это все должно быть в душе. Все мои родные убеждают меня поехать на Олимпиаду, и я пока склоняюсь именно к этому варианту, но пока окончательного решения не принял», — сказал Шипулин.

Биатлонист назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от Игр-2018 дискриминацией. «Если раньше Олимпиада была настоящим праздником, самым великим событием в жизни каждого спортсмена. Церемонии открытия, закрытия, награждения — все это было чем-то торжественным, радостным. Сейчас же нас лишают не только флага, гимна, но и ощущения праздника. Каким будет наше психологическое состояние и хватит ли у нас сил все это выдержать — это вопрос», — добавил Шипулин.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом.

В ноябре МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Юлию Чекалеву и Анастасию Доценко, а также аннулировал их результаты на Олимпийских Играх-2014 в Сочи. В результате сборная России опустилась с первого на четвертое место в общем зачете.

На Олимпийских играх в Сочи Шипулин завоевал золото в эстафете 4 по 7,5 километров.