Удар клюшкой между ног соперника обошелся Малкину в пять тысяч долларов

Центральный нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» НХЛ Евгений Малкин выплатит штраф в пять тысяч долларов за удар клюшкой своего соперника в пах, сообщается на официальном сайте Лиги. Видео игрового инцидента разместил на YouTube портал Sportsnet.

Отмечается, что судьи не заметили тычок Дастина Брауна («Лос Анджелес Кингз») клюшкой в первом периоде встречи. Потерпевший после удара свалился на лед, но позднее встал и продолжил игру. Россиянин избежал удаления.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Пингвинов», Малкин отметился голом и результативной передачей.

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