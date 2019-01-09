Челябинский губернатор назвал пляской на костях просьбы о расселении

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал сбор подписей о расселении частично обрушившегося дома в Магнитогорске пляской на костях. Официальное обращение главы региона к жителям опубликовано в среду, 9 января, на его сайте.

«Другого выражения я употребить не могу: кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно», — сказал он.

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По его словам, временно непригодными для жизни эксперты признали только два подъезда дома, «проживание в остальных подъездах безопасно». Губернатор уточнил, что экспертизу провели специалисты МЧС России с использованием комплекса «Струна».

«Дальнейшая наша тактика — следующая. Будет проводиться демонтаж седьмого и восьмого подъездов, затем — детальный технический аудит всех сохранившихся подъездов», — заявил Дубровский, добавив, что решение о судьбе дома будет приниматься открыто.

По состоянию на 16:00 среды, 9 января, петицию за снос дома подписали более 87 тысяч человек.

Частичное обрушение дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря. В результате погибли 39 человек. Основная версия — взрыв бытового газа. Позже в городской администрации проинформировали, что уцелевшая часть взорвавшегося дома безопасна для жизни.

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