Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске

Ценные вещи были найдены при разборе завалов обрушившегося подъезда дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области во вторник, 8 января.

О каких именно предметах идет речь, не уточняется.

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В сообщении говорится, что с 8 января оперативный штаб по ликвидации ЧС перенесен в администрацию Магнитогорска.

Накануне в городской администрации проинформировали, что уцелевшая часть взорвавшегося дома безопасна для жизни. Днем ранее мэр города Сергей Бердников указал на косметический характер имеющихся на здании трещин.

Частичное обрушение жилого дома в Магнитогорске произошло 31 декабря. В результате погибли 39 человек. Основной версией называется взрыв бытового газа.

Правительство выделит около 65 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим. Сбор средств организовали также неравнодушные граждане: по состоянию на 6 января сумма пожертвований составила 23 миллиона рублей.

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