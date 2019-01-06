Россия
 
Последние новости
США отказались пропускать российские самолеты Sukhoi Superjet 100 в Иран
В России ответили на новые данные об отравлении Скрипалей
ФСИН открестилась от наследия ГУЛАГа
Медведева снялась в канадском фильме
Россияне устроили давку из-за бесплатных конфет
Разыгранный в лотерее миллиард рублей никто не забрал
Убит один из самых разыскиваемых террористов мира
Установлены все детали покушения на Скрипаля
США направили десант в Черное море
Новости партнеров

Для пострадавших в Магнитогорске насобирали более 20 миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Сумма пожертвований на благотворительный счет семьям погибших и пострадавшим при обрушении подъезда дома в Магнитогорске превысила 23 миллиона рублей. Об этом сказано на сайте администрации города.

«По состоянию на 6 января сумма пожертвований составила 23 151 690 рублей», — говорится на сайте руководства Магнитогорска. Отмечается, что распределением средств займется министерство социальных отношений по Челябинской области.

Сбор денег для пострадавших был открыт 31 декабря.

6 января власти Челябинской области увеличили сумму выплат с 66 до 93 миллионов рублей. Ранее стало известно, что члены семей погибших получат по 1 миллиону рублей. Граждане, получившие тяжкий или средний вред здоровью, — по 400 тысяч рублей, получившие легкий вред — по 200 тысяч рублей. Выделяется также от 300 до 500 тысяч рублей на семью за утрату имущества и по 31,5 тысячи рублей на организацию похорон.

5 января премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России выделит около 65 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим. Первый транш в размере 18 миллионов рублей поступил 6 января. Кроме того, деньги пострадавшим выделит Магнитогорский металлургический комбинат.

Взрыв и обрушение одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске произошли утром 31 декабря. Поисково-спасательная операция была завершена к утру 4 января. Погибли 39 человек, спасены 24. Согласно основной предварительной версии, взорвался бытовой газ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат
Правительство выделило деньги пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске
Жителей Магнитогорска призвали убрать стихийные мемориалы у рухнувшего дома
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 39
Другие материалы рубрики
Россия10:16 5 января

«Ребенок и муж повисли между этажами»

Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
20:44 6 января

Россияне устроили давку из-за бесплатных конфет

17:23 6 января

Врачи объяснили видео младенца с заклеенным ртом

13:18 6 января

Разрушенная штормом набережная в Олимпийском парке Сочи попала на видео

Россия00:01 3 января

«Пацаны, нас сейчас примут»

Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
17:55 6 января

Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился

20:58 5 января

Журналистка обвинила учредителя медиахолдинга в изнасиловании

14:57 4 января

В Санкт-Петербурге снесли балконы под предлогом борьбы с сосульками

Россия00:0129 декабря 2018

«Как гульнем, так и год проживем»

Почему россияне так много пьют в Новый год и чем это опасно
16:11 6 января

Мэр Магнитогорска назвал косметическими трещины в пережившем взрыв доме

19:33 5 января

Правительство выделило деньги пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске

08:50 4 января

В Магнитогорске опознали всех погибших после обрушения жилого дома

Россия
«Ребенок и муж повисли между этажами»
Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
«Культ личности — мы даже слова такого не знали!»
 
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
«Как гульнем, так и год проживем»
Почему россияне так много пьют в Новый год и чем это опасно
Обрушение многоэтажки в Магнитогорске
Под завалами остаются десятки людей
Врачи объяснили видео младенца с заклеенным ртом
Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился
Все материалы
Мир
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
США направили десант в Черное море
Будет худо
За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году
Женившийся на «Мисс Москва» король отрекся от престола
Ким Ир СенУбить Ким Ир Сена
СССР и Китай хотели свергнуть лидера Северной Кореи. Он выжил и отомстил
Умер бывший глава Пентагона
Установлены все детали покушения на Скрипаля
Все материалы
Бывший СССР
Ливонский орден в битве на Чудском озереАгент князя московского
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии
В многоэтажном доме в Мариуполе произошел взрыв
Константинополь назвал РПЦ «мачехой» и обязался поддерживать украинскую церковь
Два человека постояли в очереди на КПП в Донбассе и умерли
Все материалы
Экономика
Обуглились
Германия отказалась от угля. От этого выиграет Россия
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
Черная шайка
США захватывают рынок нефти. России будет сложно бороться за высокие цены
Центробанк анонсировал изменения по ОСАГО
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Госдолг США достиг максимума за последние 70 лет
Власти объявили войну плохому бензину
Все материалы
Силовые структуры
На главных ролях
Бандиты 90-х, киллеры и Кокорин с Мамаевым. Главные суды 2019 года
Главного борца с экстремизмом в России уволили
Обвиняемого в мошенничестве бывшего подмосковного министра вернули в Россию
Московский бутик ограбили на семь миллионов рублей
Следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске
Бывшего подмосковного министра обвинили в хищении на 14 миллиардов рублей
Появилось видео допроса задержанного за убийство директора Burger King
Все материалы
Наука и техника
Поделили на атомы
Великие открытия и глобальные катастрофы на главных снимках года
Всех переиграл
GTA с конями, проблемы Бога Войны, разборки якудза и другие главные игры года
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Визит Рогозина в США отложили
Названы сроки полета нового корабля Dragon-2 к МКС
Названы сроки создания российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну
Названа причина срыва визита Рогозина в США
Все материалы
Спорт
Неожиданные повороты
Будущее Хабиба, закат Роналду с Месси и уход Шараповой. Что ждет спорт в 2019-м
90-летнего американского спортсмена лишили мирового рекорда из-за допинга
Призер Олимпиады ответил на слова норвежца о тупых российских спортсменах
Устюгов выиграл серебро «Тур де Ски»
Российская лыжница выиграла историческую для страны медаль
Бывший футболист сборной России распек хоккейную молодежку и навлек на себя гнев
Не по достоинству
Почему в СССР унижали и запрещали женский футбол
Все материалы
Культура
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
«В концлагере побежали мурашки по коже»
Александр Петров о «Т-34», славе и проекте мечты
Прокатившийся на джипе по пешеходной улице Верник объяснился
«Вампир», 1893 - 1895 гг.Лучшие выставки 2019-го
Баския, Бэкон, Бэнкси: кого привезут в Россию
Егор Крид сорвал концерт на русском фестивале в Абу-Даби
Судмедэксперты назвали причину смерти Криса Кельми
Все материалы
Интернет и СМИ
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Трамп превратил стену на границе с Мексикой в мем из «Игры престолов»
Сыграем в черный ящик
Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
CNN прояснил ситуацию с российским Крымом
Киселев зачитал рэп об итогах года
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Дроздов сломал ребро
Все материалы
Ценности
Айшвария РайСвященная красота
Самые властные и привлекательные женщины Индии
Скорая новогодняя помощь
После бурного празднования кожа и волосы нуждаются в эффективном уходе
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Появился парфюм с Путиным
Кроссовки Nike подешевеют
Меган Маркл уличили в сговоре со стилисткой
Все материалы
Путешествия
Город застывшего времени
Холодная красота и адские цены самого дорогого места Европы
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Адская кухня
Что едят на улицах азиатских городов
Россиянка и немец занялись сексом в центре Риги и попались
Сочинская лавина накрыла московских туристов
В Таиланде погиб российский турист
Десятки тысяч туристов в Таиланде отрезало от мира ураганом «Пабук»
Все материалы
Из жизни
Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Разыгранный в лотерее миллиард рублей никто не забрал
В крови водителя на Ибице нашли все известные наркотики
Полицейские в Кентукки приуныли до слез от вида сгоревшего грузовика с пончиками
Россиянин поразил британцев умением крошить кирпичи руками
Спи, мой друг
Самые умные, сильные и любимые звери, которых оплакивал весь мир
Все материалы
Крэш, бум, бэнг!
Самое веселое, забавное, странное и неожиданное автовидео 2018 года
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Самые важные кроссоверы и внедорожники 2018 года
Наш рейтинг интересных вседорожных новинок, представленных за прошедший год
«Цифровой» 2018-й
Главные автомобильные числа прошедшего года
BMW украсила новую «восьмерку» кусочками метеорита
Второй моделью Polestar станет 400-сильный электрический фастбек
Porsche сделала для трека «веганский» 718 Cayman
Все материалы
Дом
Вставляет как никто
Реклама жилья, которую лучше не видеть. Это страшно
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Все материалы