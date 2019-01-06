Для пострадавших в Магнитогорске насобирали более 20 миллионов рублей

Сумма пожертвований на благотворительный счет семьям погибших и пострадавшим при обрушении подъезда дома в Магнитогорске превысила 23 миллиона рублей. Об этом сказано на сайте администрации города.

«По состоянию на 6 января сумма пожертвований составила 23 151 690 рублей», — говорится на сайте руководства Магнитогорска. Отмечается, что распределением средств займется министерство социальных отношений по Челябинской области.

Сбор денег для пострадавших был открыт 31 декабря.

6 января власти Челябинской области увеличили сумму выплат с 66 до 93 миллионов рублей. Ранее стало известно, что члены семей погибших получат по 1 миллиону рублей. Граждане, получившие тяжкий или средний вред здоровью, — по 400 тысяч рублей, получившие легкий вред — по 200 тысяч рублей. Выделяется также от 300 до 500 тысяч рублей на семью за утрату имущества и по 31,5 тысячи рублей на организацию похорон.

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5 января премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России выделит около 65 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим. Первый транш в размере 18 миллионов рублей поступил 6 января. Кроме того, деньги пострадавшим выделит Магнитогорский металлургический комбинат.

Взрыв и обрушение одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске произошли утром 31 декабря. Поисково-спасательная операция была завершена к утру 4 января. Погибли 39 человек, спасены 24. Согласно основной предварительной версии, взорвался бытовой газ.

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