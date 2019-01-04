Жителей Магнитогорска призвали убрать стихийные мемориалы у рухнувшего дома

Жителей Магнитогорска попросили не создавать стихийные мемориалы возле обрушившегося после взрыва газа дома. Сообщение размещено на сайте администрации города в пятницу, 4 января.

Отмечается, что данная мера необходима «во избежание чрезвычайных ситуаций».

Кроме того, с 5 января администрация начинает сбор вещей жителей пострадавшего подъезда, которые затем вывезут на охраняемую территорию.

Материалы по теме Обрушение многоэтажки в Магнитогорске Под завалами остаются десятки людей

Представитель городских властей пояснила РИА Новости, что три стихийных мемориала возле дома мешают восстановительным работам, а горящие свечи могут спровоцировать пожар. «Сегодня "Водоканал" занимается подключением горячего водоснабжения. И он мешает, им нужно убрать этот мемориал, и рука не поднимается», — сказала собеседница агентства.

Взрыв газа и обрушение одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске произошли утром 31 декабря. Спасательная операция завершилась к утру 4 января, из-под завалов достали тела 39 человек. Все они уже опознаны. Следственный комитет закончил исследование обломков дома и подтвердил, что следов взрывчатки на месте ЧП обнаружено не было.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!