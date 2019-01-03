Из-под развалин в Магнитогорске вытащили живую кошку

Сотрудники МЧС завершили спасательные работы в развалинах многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области и приступили к спасению домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна, при поиске домашних животных, выживших под руинами здания, пострадавшего от взрыва газа, была обнаружена и извлечена живая кошка. Ранее удалось спасти волнистого попугайчика.

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«Нам еще нужно разобраться с животными. Мы сейчас послали бригады их извлекать, — сообщил Чуприян. — Они же тоже живые организмы. Мы и в процессе их потихонечку извлекали. Кошку только что достали. Кошка, в отличие от попугая, добрая. Она ведет себя прилично».

Ранее 3 января сообщалось, что сотрудники МЧС обнаружили всех пострадавших и погибших при частичном обрушении дома в Магнитогорске в результате взрыва. Было извлечено последнее, 39-е тело жертвы обрушения. Представитель МЧС сообщил, что ведомство гарантирует отсутствие в здании выживших и тел погибших. 38 погибших уже опознаны.

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