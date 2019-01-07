Взорвавшийся дом в Магнитогорске признали безопасным

Уцелевшая часть дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва газа, безопасна для жильцов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что трещины, образовавшиеся в стенах дома, «не имеют динамики» и люди могут проходить в свои квартиры. «На протяжении нескольких дней специалисты проектной организации обследовали квартиры с установкой необходимого оборудования», — говорится в сообщении.

Восстановлению не подлежит седьмой подъезд, в котором произошел взрыв, также под снос пойдет восьмой подъезд здания. После завершения работ по демонтажу будет проведено повторное обследование дома.

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6 января мэр города Сергей Бердников заявил, что несущие элементы уцелевшей части здания повреждений не имеют, все трещины носят косметический характер. Он также добавил, что скоро в дом восстановят подачу газа по просьбе самих жильцов: они отказались переходить на электричество.

Взрыв газа является основной версией обрушения жилого дома в Магнитогорске, произошедшего 31 декабря 2018 года. Следствие неоднократно отвергало версии теракта. В результате погибли 39 человек, спасательная операция продлилась до 3 января. Правительство России выделит около 65 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим, кроме того, для них предусмотрены выплаты из бюджета Челябинской области.

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