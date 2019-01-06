Россия
 
Последние новости
Власти объявили войну плохому бензину
В московском метро придумали способ сэкономить 10 секунд 
Женившийся на «Мисс Москва» король отрекся от престола
Британцы признали СВР могущественнее ГРУ
Бывший футболист сборной России распек хоккейную молодежку и навлек на себя гнев
Названы последствия отмены визита Рогозина в США
Появился парфюм с Путиным
Разрушенная штормом набережная в Олимпийском парке Сочи попала на видео
Еще один норвежский лыжник отчитал российских спортсменов
Новости партнеров

Мэр Магнитогорска назвал косметическими трещины в пережившем взрыв доме

Перейти в «Мою Ленту»

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что специалисты обследовали весь дом, где 31 декабря взорвался газ, передает РИА Новости. Найденные в здании трещины, по его словам, носят косметический характер.

«То есть это штукатурка, замазка вывалилась откуда-то, такого плана. Конструктивные, несущие элементы повреждений не имеют», — сказал градоначальник, заверив, что за три дня эти трещины не изменились.

Он отметил, что специалисты осматривают трещины в каждой квартире и каждом подъезде.

Помимо этого, Бердников сообщил, что жильцы не поддержали идею о переводе дома на электрические плиты, хотя власти были готовы предоставить такую возможность. В связи с этим в дом в ближайшее время будет снова подан газ. Мэр утверждает, что это не несет никакой опасности, так как аналогичное топливо подается во все остальные дома Магнитогорска.

5 января глава города заявлял, что специалисты снова проверят пострадавший после взрыва дом на предмет того, можно ли в нем жить. Вопрос касается жильцов подъездов с первого по шестой и с девятого по двенадцатый. Седьмой и восьмой обрушились и будут снесены до конца.

Президент России Владимир Путин, приезжавший в Магнитогорск 31 декабря, подчеркивал, что «это не тот случай, где надо экономить» при расселении граждан.

При частичном обрушении десятиэтажного дома в Магнитогорске погибли 39 человек, их личности установлены. Спасательная операция завершилась 3 января. Основной версией называется взрыв бытового газа, версию теракта следствие неоднократно отвергало.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат
Правительство выделило деньги пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске
Жителей Магнитогорска призвали убрать стихийные мемориалы у рухнувшего дома
Другие материалы рубрики
Россия10:16 5 января

«Ребенок и муж повисли между этажами»

Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
14:57 4 января

В Санкт-Петербурге снесли балконы под предлогом борьбы с сосульками

19:33 5 января

Правительство выделило деньги пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске

08:50 4 января

В Магнитогорске опознали всех погибших после обрушения жилого дома

Россия00:01 3 января

«Пацаны, нас сейчас примут»

Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
16:56 5 января

Избита лечащий врач упомянутого на пресс-конференции Путина мальчика

17:04 3 января

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 39

09:50Сегодня

Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат

Россия00:0129 декабря 2018

«Как гульнем, так и год проживем»

Почему россияне так много пьют в Новый год и чем это опасно
17:48 4 января

Жителей Магнитогорска призвали убрать стихийные мемориалы у рухнувшего дома

11:01 3 января

Найдено тело 38-го погибшего при взрыве в Магнитогорске

23:15 5 января

Появились подробности массовой драки в студенческом общежитии

Россия
«Ребенок и муж повисли между этажами»
Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
«Культ личности — мы даже слова такого не знали!»
 
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
«Как гульнем, так и год проживем»
Почему россияне так много пьют в Новый год и чем это опасно
Обрушение многоэтажки в Магнитогорске
Под завалами остаются десятки людей
Правительство выделило деньги пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске
Мэр Магнитогорска назвал косметическими трещины в пережившем взрыв доме
Все материалы
Мир
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
Умер бывший глава Пентагона
Будет худо
За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году
США задумали оставить часть войск в Сирии
Ким Ир СенУбить Ким Ир Сена
СССР и Китай хотели свергнуть лидера Северной Кореи. Он выжил и отомстил
Военные пропустили приезд министра обороны в Петербург
Британцы признали СВР могущественнее ГРУ
Все материалы
Бывший СССР
Ливонский орден в битве на Чудском озереАгент князя московского
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
Константинополь назвал РПЦ «мачехой» и обязался поддерживать украинскую церковь
В многоэтажном доме в Мариуполе произошел взрыв
Подозреваемую в торговле людьми россиянку поймали в Ереване
Два человека постояли в очереди на КПП в Донбассе и умерли
Все материалы
Экономика
Обуглились
Германия отказалась от угля. От этого выиграет Россия
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
Черная шайка
США захватывают рынок нефти. России будет сложно бороться за высокие цены
Центробанк анонсировал изменения по ОСАГО
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Госдолг США достиг максимума за последние 70 лет
Власти объявили войну плохому бензину
Все материалы
Силовые структуры
На главных ролях
Бандиты 90-х, киллеры и Кокорин с Мамаевым. Главные суды 2019 года
Главного борца с экстремизмом в России уволили
Обвиняемого в мошенничестве бывшего подмосковного министра вернули в Россию
Московский бутик ограбили на семь миллионов рублей
Следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске
Бывшего подмосковного министра обвинили в хищении на 14 миллиардов рублей
Появилось видео допроса задержанного за убийство директора Burger King
Все материалы
Наука и техника
Поделили на атомы
Великие открытия и глобальные катастрофы на главных снимках года
Всех переиграл
GTA с конями, проблемы Бога Войны, разборки якудза и другие главные игры года
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Визит Рогозина в США отложили
Названы сроки полета нового корабля Dragon-2 к МКС
Названы сроки создания российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну
Названа причина срыва визита Рогозина в США
Все материалы
Спорт
Неожиданные повороты
Будущее Хабиба, закат Роналду с Месси и уход Шараповой. Что ждет спорт в 2019-м
Бывший футболист сборной России распек хоккейную молодежку и навлек на себя гнев
Еще один норвежский лыжник отчитал российских спортсменов
Организаторы молодежного ЧМ по хоккею забыли о флаге России
Сборная России по хоккею завоевала бронзу МЧМ
Усик признался в отсутствии желания соревноваться в России
Не по достоинству
Почему в СССР унижали и запрещали женский футбол
Все материалы
Культура
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
«В концлагере побежали мурашки по коже»
Александр Петров о «Т-34», славе и проекте мечты
Прокатившийся на джипе по пешеходной улице Верник объяснился
«Вампир», 1893 - 1895 гг.Лучшие выставки 2019-го
Баския, Бэкон, Бэнкси: кого привезут в Россию
Егор Крид сорвал концерт на русском фестивале в Абу-Даби
Судмедэксперты назвали причину смерти Криса Кельми
Все материалы
Интернет и СМИ
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Трамп превратил стену на границе с Мексикой в мем из «Игры престолов»
Сыграем в черный ящик
Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
CNN прояснил ситуацию с российским Крымом
Киселев зачитал рэп об итогах года
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Дроздов сломал ребро
Все материалы
Ценности
Скорая новогодняя помощь
После бурного празднования кожа и волосы нуждаются в эффективном уходе
«Самая большая мечта»
 
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Появился парфюм с Путиным
Кроссовки Nike подешевеют
Меган Маркл уличили в сговоре со стилисткой
Все материалы
Путешествия
Город застывшего времени
Холодная красота и адские цены самого дорогого места Европы
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Адская кухня
Что едят на улицах азиатских городов
Россиянка и немец занялись сексом в центре Риги и попались
Десятки тысяч туристов в Таиланде отрезало от мира ураганом «Пабук»
В Таиланде погиб российский турист
В Туркмении нашли самую большую новогоднюю елку в СНГ
Все материалы
Из жизни
Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Полицейские в Кентукки приуныли до слез от вида сгоревшего грузовика с пончиками
В крови водителя на Ибице нашли все известные наркотики
Спи, мой друг
Самые умные, сильные и любимые звери, которых оплакивал весь мир
Россиянин поразил британцев умением крошить кирпичи руками
Лев растерзал сотрудницу зоопарка
Все материалы
Крэш, бум, бэнг!
Самое веселое, забавное, странное и неожиданное автовидео 2018 года
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Самые важные кроссоверы и внедорожники 2018 года
Наш рейтинг интересных вседорожных новинок, представленных за прошедший год
«Цифровой» 2018-й
Главные автомобильные числа прошедшего года
BMW украсила новую «восьмерку» кусочками метеорита
Второй моделью Polestar станет 400-сильный электрический фастбек
Porsche сделала для трека «веганский» 718 Cayman
Все материалы
Дом
Вставляет как никто
Реклама жилья, которую лучше не видеть. Это страшно
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Все материалы