Мэр Магнитогорска назвал косметическими трещины в пережившем взрыв доме

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что специалисты обследовали весь дом, где 31 декабря взорвался газ, передает РИА Новости. Найденные в здании трещины, по его словам, носят косметический характер.

«То есть это штукатурка, замазка вывалилась откуда-то, такого плана. Конструктивные, несущие элементы повреждений не имеют», — сказал градоначальник, заверив, что за три дня эти трещины не изменились.

Он отметил, что специалисты осматривают трещины в каждой квартире и каждом подъезде.

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Помимо этого, Бердников сообщил, что жильцы не поддержали идею о переводе дома на электрические плиты, хотя власти были готовы предоставить такую возможность. В связи с этим в дом в ближайшее время будет снова подан газ. Мэр утверждает, что это не несет никакой опасности, так как аналогичное топливо подается во все остальные дома Магнитогорска.

5 января глава города заявлял, что специалисты снова проверят пострадавший после взрыва дом на предмет того, можно ли в нем жить. Вопрос касается жильцов подъездов с первого по шестой и с девятого по двенадцатый. Седьмой и восьмой обрушились и будут снесены до конца.

Президент России Владимир Путин, приезжавший в Магнитогорск 31 декабря, подчеркивал, что «это не тот случай, где надо экономить» при расселении граждан.

При частичном обрушении десятиэтажного дома в Магнитогорске погибли 39 человек, их личности установлены. Спасательная операция завершилась 3 января. Основной версией называется взрыв бытового газа, версию теракта следствие неоднократно отвергало.

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