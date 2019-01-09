Во взорванный дом в Магнитогорске вернули газ

В жилом доме в Магнитогорске, где обрушился подъезд после взрыва газа, начали восстанавливать газоснабжение, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром газораспределение Челябинск».

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Как сообщили в компании, подача газа возобновлена в 52 квартиры из 600. К работам приступили после собрания жильцов, представителей управляющей компании и местных властей, на котором большинством голосов было принято решение отказаться от замены газовых плит на электрические.

Ранее мэр города Сергей Бердников заявил, что уцелевшая часть дома безопасна для проживания людей. Восстановлению не подлежит седьмой подъезд, в котором произошел взрыв, также под снос пойдет восьмой подъезд здания.

Взрыв газа является основной версией обрушения жилого дома в Магнитогорске, произошедшего 31 декабря 2018 года, в результате которого погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версии теракта. Возбуждено уголовное дело ​по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

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