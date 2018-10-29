В Индонезии разбился пассажирский Boeing

Индонезийский Boeing компании Lion Air потерпел крушение после вылета из аэропорта Джакарты. Через 13 минут после взлета самолет пропал с радаров, сообщает Reuters.

По информации агентства, лайнер Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг, упал в море в районе западного побережья острова Ява.

О том, сколько человек находилось на борту самолета, пока не сообщается. Начата поисково-спасательная операция.

Ранее в августе сообщалось, что в международном аэропорту Куаланаму города Медан на индонезийском острове Суматра лайнер перевозчика Lion Air при приземлении столкнулся с воздушным судном дочерней авиакомпании Wings Air, которое готовилось к отправлению. Оба воздушных судна получили повреждения. В результате ЧП работа аэропорта была нарушена примерно на 20 минут.

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