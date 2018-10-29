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Появились подробности крушения пассажирского самолета в Индонезии

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Экипаж индонезийского Boeing перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя министерства транспорта Индонезии Бамбанга Эрвана.

В авиакомпании Lion Air рассказали, что потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов.

Перевозчик также уточнил число находившихся на борту Boeing людей: речь идет о 181 пассажире и четырех членах экипажа.

Секретарь российского посольства в Индонезии Денис Тетюшин сообщил, что информации о том, находились ли в самолете россияне, пока нет, передает РИА Новости. По его словам, представители дипмиссии направили официальный запрос в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии.

В настоящий момент проводится поисково-спасательная операция, обнаружены обломки самолета и личные вещи пассажиров, находившихся на борту. По словам главы Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии, обломки лайнера находятся на глубине 30-40 метров, водолазы готовятся к погружению.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. По уточненным данным, на борту лайнера находились 185 человек.

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Предыстория: В Индонезии разбился пассажирский Boeing
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