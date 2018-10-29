Опубликовано видео с места падения индонезийского Boeing

В море в районе западного побережья острова Ява продолжаются поиски обломков пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Видео операции опубликовал у себя в Twitter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho).

Как сообщалось ранее, самолет пропал с радаров через 13 минут после взлета. Boeing выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. По уточненным данным, на борту лайнера находились 189 человек, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!