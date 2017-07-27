В стамбульском аэропорту столкнулись два самолета

Самолет авиакомпании Turkish Airlines столкнулся с воздушным судном казахстанского перевозчика Scat. Об этом сообщает портал Haber7.

Инцидент произошел во вторник, 25 июля, в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Лайнер Scat, который направлялся в город Актау в Казахстане, выруливал на взлетно-посадочную полосу.

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В то же время самолет Turkish Airlines также выезжал на ВПП. В итоге воздушное судно Scat задело турецкий лайнер, который должен был вылететь в тайваньскую столицу Тайбэй.

Самолет Turkish Airlines с 286 пассажирами получил повреждения хвостовой части. Был ли причинен какой-либо ущерб лайнеру Scat, не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал. Путешественники вылетели на Тайвань резервным бортом.

В начале июля воздушное судно канадского перевозчика Air Canada избежало столкновения с четырьмя другими лайнерами в аэропорту Сан-Франциско. По словам эксперта, эта катастрофа была бы крупнейшей в гражданской авиации.

