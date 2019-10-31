В российской многоэтажке на женщину с ребенком обрушился потолок

e1.ru

В Екатеринбурге из-за обрушения потолка в многоэтажном доме чуть не погибли женщина с ребенком, сообщает городской портал E1.ru.

Потолок обвалился на 19-ом этаже многоквартирного дома по Кишиневской улице. Его сдали в эксплуатацию в 2013 году. В момент ЧП из лифта, по информации издания, выходила мама с ребенком, плита чуть не упала им на головы. В результате никто не пострадал.

Местная жительница сняла последствия обрушения на видео. «Вот здесь перекрытия не было, все висело на крючочках», — возмутилась женщина.

Директор компании-застройщика «Астон. Екатеринбург», которая возвела здание, Вячеслав Трапезников назвал Znak.com возможную причину обвала — воздействие на потолок с уровня технического этажа. Как утверждает Трапезников, конструктивные элементы здания не повреждены. Он заявил, что на данный момент управляющая компания ситуацию контролирует, ремонт будет произведен за ее счет.

В октябре в квартире жительницы Новосибирска рухнул потолок, когда она спала. Он обвалился в комнате, где обычно проживала внучка женщины, приезжавшая к ней на выходные. ЧП произошло в понедельник, поэтому в помещении никого не было.

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