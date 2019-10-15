Упавший в доме россиянки потолок попал на видео

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Вести Новосибирск / YouTube

В квартире жительницы Кировского района Новосибирска рухнул потолок, пока она спала. Об этом сообщает «Вести.Новосибирск».

Отмечается, что потолок обрушился в комнате, где обычно проживала внучка женщины, приезжавшая на выходные. ЧП произошло в понедельник, поэтому в помещении никого не было.

Женщина рассказала, что дому 66 лет, и ремонта в нем не было с времен постройки, из-за чего деревянные перекрытия сгнили. Управляющая компания обещала сделать ремонт в 2019 году, но сдвинула сроки без объяснения причин.

В жилищно-эксплуатационном управлении заявили, что жильцы пострадавшей квартиры сами виноваты в обрушении, поскольку не замечали сгнившие перекрытия и проблемы с крышей из-за натяжного потолка. На место происшествия направили специальную комиссию, в мэрии заверили, что ремонт квартиры оплатят из городского бюджета. Также хозяйке пострадавшей квартиры пообещали на время ремонта предоставить жилье.

В ночь на 15 октября в приморском поселке Новонежнино произошел взрыв, из-за которого обрушилась стена, потолок и лестничный пролет между четвертым и пятыми этажами. При обрушении погибла женщина, у нее осталось двое детей, а также пострадала девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительной версии, взрыв произошел из-за неисправного водонагревателя в соседней квартире.

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