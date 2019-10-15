В Приморье произошел взрыв в жилом доме

В селе Новонежино Приморского края произошел взрыв в квартире пятиэтажного жилого дома, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

Также известно об одном пострадавшем. Проживавшая в доме девочка получила ушибы мягких тканей. Ребенку не потребовалась госпитализация.

В результате взрыва обрушились потолок, стена и лестничный пролет между четвертым и пятым этажами. Из третьего подъезда самостоятельно эвакуировались 19 человек. Большинство жильцов пострадавшего подъезда отказались от временного размещения в поселковом клубе и остались ночевать у соседей.

Следственный комитет по Приморскому краю назвал предположительную причину взрыва. Обрушение могло произойти из-за неисправного водонагревателя в ванной комнате одной из квартир. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее предполагалось, что причиной обрушения мог стать взрыв боеприпаса. Об этом сообщил ТАСС глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

В поселок в связи с ЧП прибыл губернатор Приморья Олег Кожемяко. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации РИА Новости.

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