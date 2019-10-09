В Москве автобус пробил газопровод

На Перовской улице в Москве автобус врезался в газовую трубу, сообщает Telegram-канал «112».
По его информации, вследствие ДТП произошла сильная утечка газа, из-за которой возникла угроза взрыва. Сообщается об эвакуации жильцов ближайшего дома и перекрытии дороги.
Пострадал только водитель автобуса, уточняет канал.
По данным источника ТАСС в экстренных службах столицы, на месте находятся пожарные и спасатели, однако они ждут сотрудников «Мосгаза», поскольку утечка оценивается как интенсивная. Водителя автобуса осматривают медики, сведений о пострадавших не поступало, пишет агентство.
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