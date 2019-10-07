В Москве загорелся автобус в тоннеле

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В Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве произошла авария, из-за которой из туннеля повалил густой черный дым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, видео происшествия публикует в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем, в результате чего произошло возгорание. Подробности аварии выясняются.

«Произошло загорание автобуса в Алабяно-Балтийском туннеле на севере Москвы. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по Москве.

«Люди сдают назад, чтобы не задохнуться», — говорится в описании опубликованного Варламовым видео.

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