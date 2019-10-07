Спасение пожилого россиянина из грузовика после аварии попало на видео

В Дагестане стажеры полиции и местные жители спасли водителя грузовика после ДТП в Дагестане. Об этом сообщается в официальном Instagram МВД республики.
По данным ведомства, авария произошло 6 сентября. На записи, опубликованной МВД, видно, как несколько мужчин разбили лобовое стекло автомобиля и вытащили пострадавшего из машины. Отмечается, что среди помогавших спасать пострадавшего были стажеры МВД. Мужчине оказали первую помощь и вызвали медиков. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.
4 октября сообщалось, что в Пермском крае судебные приставы пришли взыскивать долг и обнаружили в одной из квартир беспомощного инвалида. Приставы обратились в соцслужбы и проконтролировали, чтобы пострадавшего доставили в специальное учреждение. Как мужчина оказался один, не уточнялось.