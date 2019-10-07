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Спасение пожилого россиянина из грузовика после аварии попало на видео

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mvd.dagestan / Instagram

В Дагестане стажеры полиции и местные жители спасли водителя грузовика после ДТП в Дагестане. Об этом сообщается в официальном Instagram МВД республики.

По данным ведомства, авария произошло 6 сентября. На записи, опубликованной МВД, видно, как несколько мужчин разбили лобовое стекло автомобиля и вытащили пострадавшего из машины. Отмечается, что среди помогавших спасать пострадавшего были стажеры МВД. Мужчине оказали первую помощь и вызвали медиков. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.

4 октября сообщалось, что в Пермском крае судебные приставы пришли взыскивать долг и обнаружили в одной из квартир беспомощного инвалида. Приставы обратились в соцслужбы и проконтролировали, чтобы пострадавшего доставили в специальное учреждение. Как мужчина оказался один, не уточнялось.

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