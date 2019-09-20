Российские полицейские спасли грибника от шедшего за ним 10 километров медведя

Сотрудники автоинспекции в Свердловской области помогли грибнику выбраться из леса и спастись от преследовавшего его 10 километров медведя, сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.

Екатеринбуржец по имени Сергей после спасения рассказал, что оставил машину на трассе, пошел за грибами и ушел вглубь леса, пройдя семь километров. В один момент он поднял голову и увидел в 30-40 метрах смотрящего на него зверя. Мужчина начал медленно и без шума уходить, но медведь шел за ним. Так они прошли около 10 километров, и грибник окончательно заблудился. Тогда он залез на дерево и позвонил в службу спасения.

Сообщение перенаправили экипажу Ревдинской ГИБДД, который выехал на указанное место. Чтобы найти человека, инспекторы включили сирены и ездили по трассе у леса полтора часа, пока заблудившийся не услышал звук. Полицейские по телефону помогли ему выйти к дороге и встретили. Все это время медведь продолжал идти за мужчиной.

«Ребята — просто молодцы! Один стажер, второй лейтенант. У них даже уже смена закончилась, а они не бросили меня. Если бы не они, меня бы просто из леса не вытащили!» — рассказал грибник.

Ранее 20 сентября на Сахалине медведь растерзал сторожа рыболовецкого стана. Раненного мужчину нашли сотрудники местного нефтеперерабатывающего завода. Пострадавший умер по пути в больницу от смертельных ран. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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