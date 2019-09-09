Медведи вынудили российских пенсионерок залезть в охотничий домик на дереве

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В Нижегородской области волонтеры нашли в лесу двух заблудившихся женщин, которые спрятались от диких животных в охотничьем домике на дереве. Об этом рассказала информационный координатор поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева, передает РИА Новости.

Рано утром 7 сентября две пенсионерки 77 и 65 лет ушли за грибами из деревни Алешино, сообщается в группе «Рыси» во «ВКонтакте». Вечером стало известно, что они заблудились, и был объявлен срочный сбор на их поиски.

По словам Ермолаевой, пенсионерки весь день ходили по лесу и, когда стемнело, наткнулись на охотничий домик на дереве. Там они прятались от животных — в районе их местоположения много кабанов, волков и медведей.

«И на земле были следы медведей, их видели многие наши волонтеры. Они-то и обнаружили поздно ночью убежище, в котором женщины надеялись переждать ночь, чтобы утром снова искать дорогу к дому», — объяснила Ермолаева. Она отметила, что у женщин не было ни мобильных телефонов, ни еды.

В поисково-спасательном центре отметили, что женщины были здоровы, но хотели пить и немного замерзли. Там добавили, что пенсионерки прошли 11 километров.

Ранее в Краснодарском крае мотоциклист с травмой ноги был вынужден дожидаться спасателей на дереве, спасаясь от медведей. Ему помогли спуститься на землю, наложили на голеностоп вакуумную шину, согрели его у костра и напоили чаем. Затем мужчину транспортировали на носилках, доставили в Псебай и передали медикам.

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