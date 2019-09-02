Россиянка приняла медведя за грабителя и попыталась задержать его

На сельхозпредприятие в селе Арылах Мирнинского района Республики Саха (Якутия) проник медведь, которого прогнала сторож организации. Хищник оцарапал 28-летней женщине спину. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Медведь проник на предприятие ночью 1 сентября. Сторож услышала шум из складских помещений и стала кричать: «Кто здесь?» Затем она заметила, «как темный силуэт убегает в сторону выхода», и погналась за предполагаемым злоумышленником.

Увидев медведя, женщина бросилась бежать, но хищник догнал 28-летнюю россиянку и оцарапал ей спину, после чего убежал.

На место происшествия направили оперативную группу.

В июне сообщалось, что в Пий-Хемском районе Республики Тыва на местного жителя напал медведь. Мужчине удалось откусить хищнику язык. Россиянину вызвали скорую и доставили его в больницу Кызыла.

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