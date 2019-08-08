Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лига Спас».

83-летняя женщина ушла за грибами в лес и бесследно пропала. На ее поиски отправились добровольцы из отряда «Лига Спас». «Ее нашли спустя более чем сутки по пояс ушедшей в илистое дно лесного ручья», — подчеркнул представитель поисково-спасательного отряда.

Сотрудник «Лиги Спаса» объяснил, что ночью они нашли в нескольких метрах от медвежьей берлоги ведро с грибами. Поисковая группа услышала нехарактерный для зверей рык и обнаружила на дне оврага пожилую женщину.

Когда россиянку вытаскивали из трясины, спасатели заметили медведя, который бродил рядом. Животное спугнул прибывший за отрядом автомобиль. Женщину доставили в больницу в состоянии сильного стресса. В результате инцидента никто не пострадал.

В июне сообщалось, что в Пий-Хемском районе Республики Тыва на местного жителя напал медведь. Мужчине удалось отпугнуть хищника, откусив ему язык. Пострадавшему вызвали скорую и доставили его в больницу Кызыла.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!